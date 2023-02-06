Таким прикладом є 45-річний колишній футболіст, а нині наставник Ігор Бездольний. Ще у серпні 2022 року наставник став зрадником України та став на бік ворога.

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Перейшов на бік ворога

З літа 2022 року Бездольний працює асистентом головного тренера в окупантському клубі Ялта, який базується в тимчасово окупованому Криму.

Також Бездольний отримав російський паспорт та навіть був помічений на засіданні фейкового міністерства молодіжної політики та спорту Херсонської області, після чого чоловік показував так званим "чиновникам" спортивну інфраструктуру Нижніх Сірогох та Нижніх Торгаїв. Останнім часом зрадник України працював тренером у цій місцевості.

Бездольний пішов шляхом Анатолія Тимощука, Дмитра Іванисені та інших українських спортсменів, які продовжують спонсорувати російські ракети у війні проти України.



Ігор Бездольний – асистент тренера Ялти / Скриншот із телеграм-каналу клубу окупантів

За інформацією сайту Evocation, футбольний помічник очолює мережу з продажу ліків. Загарбники покривали діяльністю колишнього футболіста, яка згодом була викрита.

Усі зрадники України після нашої перемоги будуть відповідати перед законом за вчинені злочини, Бездольний не буде виключенням.

Що відомо про Ігоря Бездольного