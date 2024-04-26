Обвинили в расизме: игрок сборной Украины попал в скандал во Франции
Источник:L'Equipe
Полузащитник Бордо Даниил Игнатенко является кандидатом в сборную Украины. Однако футболист может надолго оказаться вне игры из-за своих высказываний.
В домашнем матче 24-го тура французской Лиги 2 Бордо победил Дюнкерк со счетом 2:0. В составе хозяев поля 74 минуты отыграл украинец Даниил Игнатенко.
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Расистский скандал с участием Игнатенко
По информации издания L'Equipe, во время матча Игнатенко обозвал игрока Дюнкерка Альюна Ба выражением "black pussy". Это выражение дословно означает "черная киска", но с подтекстом "черная плакса".
По завершению поединка Дюнкерк обратился в Дисциплинарный комитет лиги и угрожает украинскому футболисту судом. Окончательное решение по делу Игнатенко объявят 16 мая.
Сейчас оба клуба сделали заявления с осуждением любых проявлений расизма. Бордо пообещал принять санкции к Игнатенко, если его вина будет доказана.
Карьера Игнатенко во Франции
- Напомним, что Даниил Игнатенко перебрался во французский Бордо зимой 2022 года.
- Сначала хавбек играл на правах аренды, а летом того же года "жирондинцы" выкупили его у Шахтера за 1 миллион евро.
- В составе Бордо Игнатенко сыграл 80 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
- Контракт с клубом у него завершается летом 2026 года. После 34-х сыгранных туров Бордо идет 14-м в Лиге 2.
- За сборную Украины Игнатенко сыграл 6 матчей и забил 1 гол.