Обвинили в расизме: игрок сборной Украины попал в скандал во Франции

Полузащитник Бордо Даниил Игнатенко является кандидатом в сборную Украины. Однако футболист может надолго оказаться вне игры из-за своих высказываний.

В домашнем матче 24-го тура французской Лиги 2 Бордо победил Дюнкерк со счетом 2:0. В составе хозяев поля 74 минуты отыграл украинец Даниил Игнатенко.

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Расистский скандал с участием Игнатенко

По информации издания L'Equipe, во время матча Игнатенко обозвал игрока Дюнкерка Альюна Ба выражением "black pussy". Это выражение дословно означает "черная киска", но с подтекстом "черная плакса".

По завершению поединка Дюнкерк обратился в Дисциплинарный комитет лиги и угрожает украинскому футболисту судом. Окончательное решение по делу Игнатенко объявят 16 мая.

Сейчас оба клуба сделали заявления с осуждением любых проявлений расизма. Бордо пообещал принять санкции к Игнатенко, если его вина будет доказана.

Карьера Игнатенко во Франции