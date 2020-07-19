Старший сын легендарного боксера Виталия Кличко решил подшутить над отцом в его 49-летие. Он сказал, что пойдет по его стопам и будет баллотироваться в мэры столицы.

Виталий Кличко в своем Instagram выложил пост с благодарностью за поздравления с днем рождения.

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По словам боксера, старший сын Егор сделал ему интересный подарок на день рождения – сказал, что идет в мэры Киева.

Конечно, благословил его,

– забавно подписал Виталий.

Виталий Кличко с 1996 года женат на Наталье Егоровой, гимнастке, синхронистке, фотомодели и певице.

Виталий Кличко вместе с женой Натальей воспитывают троих детей: Егора-Даниэля (2000 год рождения), Елизавету-Викторию (2002) и Максима-Александра (2005).

Политическая карьера Кличко

С 5 июня 2014 года – Киевский городской председатель, а с 25 июня 2014 года – председатель Киевской городской администрации.

Лидер партии УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы).

Член национального олимпийского комитета Украины (с июня 2005 года).

Представитель программы ЮНЕСКО "Образование для детей в нужде" с 2000 года. Бывший советник Президента Украины (2006/08 года).

Спортивные достижения Виталия Кличко