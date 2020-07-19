Иду в мэры Киева: старший сын Виталия Кличко смешно поздравил отца с днем рождения
Старший сын легендарного боксера Виталия Кличко решил подшутить над отцом в его 49-летие. Он сказал, что пойдет по его стопам и будет баллотироваться в мэры столицы.
Виталий Кличко в своем Instagram выложил пост с благодарностью за поздравления с днем рождения.
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По словам боксера, старший сын Егор сделал ему интересный подарок на день рождения – сказал, что идет в мэры Киева.
Конечно, благословил его,
– забавно подписал Виталий.
Виталий Кличко с 1996 года женат на Наталье Егоровой, гимнастке, синхронистке, фотомодели и певице.
Виталий Кличко вместе с женой Натальей воспитывают троих детей: Егора-Даниэля (2000 год рождения), Елизавету-Викторию (2002) и Максима-Александра (2005).
Политическая карьера Кличко
С 5 июня 2014 года – Киевский городской председатель, а с 25 июня 2014 года – председатель Киевской городской администрации.
Лидер партии УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы).
Член национального олимпийского комитета Украины (с июня 2005 года).
Представитель программы ЮНЕСКО "Образование для детей в нужде" с 2000 года. Бывший советник Президента Украины (2006/08 года).
Спортивные достижения Виталия Кличко
- Трехкратный чемпион Украины по боксу среди любителей.
- Чемпион I Всемирных игр военнослужащих в тяжелой весовой категории (1995 год).
- Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу (дважды среди любителей и четырежды среди профессионалов).
- Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (1999/2000), WBC (2004/05 и 2008/14), The Ring (2004/05).
- В течение карьеры одержал победу в 15 поединках за титул чемпиона мира в тяжелом весе.
- Серебряный призер чемпионата мира по боксу среди любителей по версии AIBA (1995 год).
- Единственный боксер, которому вручили пояс "вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
- В июне 2018 года первым из граждан Украины включен в Международный зал боксёрской славы.