Йду в мери Києва: старший син Віталія Кличка кумедно привітав батька з днем народження
Старший син легендарного боксера Віталія Кличка вирішив пожартувати над батьком у його 49-річчя. Він сказав, що піде по його стопах та буде балотуватись у мери столиці.
Віталій Кличко у своєму Instagram виклав пост із вдячністю за привітання з днем народження.
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За словами боксера, старший син Єгор зробив йому цікавий подарунок на день народження – сказав, що йде в мери Києва.
Звичайно, благословив його,
– кумедно підписав Віталій.
Віталій Кличко з 1996 року одружений на Наталії Єгоровій, гімнастці, синхроністки, фотомоделі і співачці.
Віталій Кличко разом з дружиною Наталією виховують трьох дітей: Єгора-Даніеля (2000 рік народження), Єлизавету-Вікторію (2002) та Максима-Олександра (2005).
Політична кар'єра Кличка
З 5 червня 2014 року – Київський міський голова, а з 25 червня 2014 року – голова Київської міської адміністрації.
Лідер партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка.
Член національного олімпійського комітету України (з червня 2005 року).
Представник програми ЮНЕСКО "Освіта для дітей у нестатку" з 2000 року. Колишній радник Президента України (2006/08 роки).
Спортивні досягнення Віталія Кличка
- Триразовий чемпіон України з боксу серед аматорів.
- Чемпіон I Всесвітніх ігор військовослужбовців у важкій ваговій категорії (1995 рік).
- Шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу (двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів).
- Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (1999/2000), WBC (2004/05 та 2008/14), The Ring (2004/05).
- Протягом кар'єри здобув перемогу в 15 поєдинках за титул чемпіона світу у важкій вазі.
- Срібний призер чемпіонату світу з боксу серед аматорів за версією AIBA (1995 рік).
- Єдиний боксер, якому вручили пояс «вічного» чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.
- У червні 2018 року першим з громадян України включений до міжнародної зали боксерської слави.