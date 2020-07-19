Старший син легендарного боксера Віталія Кличка вирішив пожартувати над батьком у його 49-річчя. Він сказав, що піде по його стопах та буде балотуватись у мери столиці.

Віталій Кличко у своєму Instagram виклав пост із вдячністю за привітання з днем народження.

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За словами боксера, старший син Єгор зробив йому цікавий подарунок на день народження – сказав, що йде в мери Києва.

Звичайно, благословив його,

– кумедно підписав Віталій.

Віталій Кличко з 1996 року одружений на Наталії Єгоровій, гімнастці, синхроністки, фотомоделі і співачці.

Віталій Кличко разом з дружиною Наталією виховують трьох дітей: Єгора-Даніеля (2000 рік народження), Єлизавету-Вікторію (2002) та Максима-Олександра (2005).

Політична кар'єра Кличка

З 5 червня 2014 року – Київський міський голова, а з 25 червня 2014 року – голова Київської міської адміністрації.

Лідер партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка.

Член національного олімпійського комітету України (з червня 2005 року).

Представник програми ЮНЕСКО "Освіта для дітей у нестатку" з 2000 року. Колишній радник Президента України (2006/08 роки).

Спортивні досягнення Віталія Кличка