Идентичный с ЧМ-2021: состав сборной Украины по биатлону на эстафету в Швеции
Источник:Суспільне Спорт
Уже 2 декабря стартует второй этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Стал известен состав сборной Украины на мужскую эстафету.
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4 декабря в Швеции состоится мужская эстафета. Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра определился с биатлонистами, которые будут бежать первую в сезоне эстафету.
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Состав на мужскую эстафету
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Богдан Цымбал
- Антон Дудченко
Интересно, что место на последнем этапе тренер из Словакии доверит Дудченко, который стал самым быстрым среди украинцев на первом этапе Кубка мира. А вот вторым от Украины побежит лидер команды Пидручный. Среди запасных останется Тарас Лесюк.
Отметим, что в мужской сборной произошли изменения. На Кубок мира приехали Артем Прима и Тарас Лесюк, которые выздоровели. А вот Денис Насыко и Андрей Доценко отправились на Кубок IBU в норвежский Шушен.К слову. В таком же составе мужская сборная Украины выступила на чемпионате мира-2021 в Поклюке. В эстафете украинские биатлонисты заняли 5 место. Победила Норвегия.
Санитра: Подожду старты Примы и Лесюка
Относительно места Примы в эстафете еще остаются некоторые вопросы. Санитра готов включить Артема в эстафетную четверку, но еще подождет официальных стартов биатлонистов, после чего примет окончательное решение.
Прима займет место в эстафетной четверке? Я думаю, что да. На это время буду смотреть немного на то, кто в каком состоянии находится. Уже имею общую структуру эстафеты на субботу, но еще подожду старты Примы и Лесюка, после чего скажу официальную версию,
– сказал Санитра.
- На втором этапе Кубка мира биатлонисты выступят в трех дисциплинах – спринте, гонке преследования и эстафете. Женская эстафета и персьют у мужчин завершат этап в Швеции. Обе эти гонки состоятся 5 декабря.
- Третий этап стартует в австрийском Хохфильцене (начало 10 декабря).