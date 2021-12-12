Ибрагимович ударом через себя спас Милан на 90+2 минуте и вписал себя в историю: видео гола

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, похоже, нашел эликсир молодости. Гренадер спас Милан от поражения в матче с Удинезе в 17-м туре Серии А.

Удинезе – Милан 1:1

Голы: Бето, 17 – Ибрагимович, 90 + 2

Удаление: Скасесс, 90+5 (Удинезе)

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После того, как команды обменялись полумоментами на старте игры, один из аутсайдеров Серии А вышел вперед на 17-й минуте. Милан потерял мяч в центре поля, в результате чего Бето вышел один на один с Меньяном.

Нападающий Удинезе только со второй попытки сумел отметиться голом. Сначала вратарь Милана отразил удар Бето, однако мяч отлетел к нападающему и он забил гол.

Милан в течение основного времени никак не мог отыграться. И только в компенсированное время Ибрагимович спас команду от поражения. Швед в штрафной Удинезе завоевал мяч и отправил его в сетку ворот ударом через себя.

Златан забил 300-й гол в топ-5 лиг Европы. Он третий после Криштиану Роналду и Лионеля Месси, кому это удалось в XXI веке.

Удинезе – Милан видеообзор матча и гол Ибрагимовича