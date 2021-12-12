Удінезе – Мілан 1:1

Голи: Бето, 17 – Ібрагімович, 90+2

Вилучення: Скасесс, 90+5 (Удінезе)

Дивіться також Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед і допоміг Рангніку встановити унікальне досягнення

Після того, як команди обмінялися напівмоментами на старті гри, один з аутсайдерів Серії А вийшов вперед на 17-й хвилині. Мілан втратив м'яч у центрі поля, внаслідок чого Бето вийшов віч-на-віч з Меньяном.

Нападник Удінезе тільки з другої спроби зумів відзначитися голом. Спершу воротар Мілана відбив удар Бето, проте м'яч відлетів до нападника й він забив гол.

Мілан протягом основного часу ніяк не міг відігратися. І тільки в компенсований час Ібрагімович врятував команду від поразки. Швед у штрафному Удінезе виборов м'яч та відправив його у сітку воріт ударом через себе.

Златан забив 300-й гол у топ-5 ліг Європи. Він третій після Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, кому це вдалося у XXI столітті.

Удінезе – Мілан відеоогляд матчу та гол Ібрагімовича