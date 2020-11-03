Ібрагімович повторив унікальний рекорд Шевченка у "Мілані"
Схоже, зірковий нападник "Мілана" Златан Ібрагімович переживає другу молодість на футбольному полі. Цього разу швед повторив унікальний рекорд вже головного наставника збірної України Андрія Шевченка.
39-річний шведський нападник провів черговий чудовий поєдинок після повернення у Мілан. У рамках 7-го туру Серії А проти "Удінезе" Ібрагімович спочатку віддав результативну передачу, а згодом відзначився голом, повторивши рекорд Шевченка, повідомляє "OptaPaolo".
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У підсумку матч завершився перемогою “россонері” з рахунком 2:1. Перемога дозволила команді з Мілана очолити турнірну таблицю Серії А, у їх активі 16 очок.
Златан забив за “россонері” в шести матчах Серії А поспіль. Серед гравців “Мілана” в епоху трьох очок за перемогу такого результату досягав лише українець та вже головний наставник збірної України Андрій Шевченко в 2001-му, а також сам Златан в 2012-му. Отже, двічі це не робив ніхто, крім Ібрагімовича.
Додамо, що Андрій Шевченко виступав за "Мілан" протягом 1999/06 роки, а вже у 2008 році знову повернувся до "россонері", де зіграв один рік.
Наголосимо, що торік у грудні Ібрагімович повернувся у "Мілан". Контракт шведа розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік.
Златан вже виступав у клубі з Мілана протягом 2010/12 років. За цей час швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері". Також в активі 39-річного нападника виступи за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", ПСЖ та "Лос-Анджелес Гелаксі". Саме за команду зі США Ібрагімович виступав протягом останнього сезону.
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