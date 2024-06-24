Зашквар в мире бокса: IBF сняла санкции с россиян

IBF приняла решение снять санкции с российских боксеров. Об этом сообщил гендиректор RCC Boxing promotion.

С марта 2022 года российский бокс находился под санкциями от IBF. Согласно им, организация отказывалась признавать и утверждать поединки на территории РФ, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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IBF сняла санкции с российского бокса

Решение об отмене санкций было принято еще в середине июня.

Отныне российские боксеры снова могут занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF. Также из-за этого решения уже происходят изменения в рейтингах.

Напомним, что недавно стало известно, что украинский боксер Карен Чухаджян заразился гепатитом А после боя с россиянином в 2020 году.