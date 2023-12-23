Форвард, за которым охотился Шахтер, выиграл свой 14-й титул в карьере

Нападающему сборной Аргентины и Манчестер Сити Хулиану Альваресу всего 23 года, а в его коллекции уже 14 трофеев. Такими темпами "Паук" скоро превзойдет великого Месси.

Манчестер Сити триумфально завершил 2023 год, выиграв клубный чемпионат мира-2023. В финале турнира команда Хосепа Гвардиолы разгромила бразильский Флуминенсе со счетом 4:0, пишет 24 Канал.

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Одним из героев поединка стал аргентинский форвард "горожан" Хулиан Альварес, отличившийся дублем. 23-летний футболист пополнил свою коллекцию еще одним трофеем. Теперь у "Паука" 14 титулов на профессиональном уровне.

Коллекция Альвареса продолжает расти / instagram.com/juliaanalvarez

Напомним, что только в этом году Альварес вместе с Манчестером Сити выиграл шесть трофеев, а в конце прошлого вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира.

Все трофеи Альвареса

Чемпионат Аргентины – 2021 (Ривер Пейт)

Кубок Аргентины – 2018/19 (Ривер Плейт)

Суперкубок Аргентины – 2019 (Ривер Плейт)

Кубок аргентинской лиги – 2021 (Ривер Плейт)

Кубок Либертадорес – 2018 (Ривер Плейт)

Копа Судамерикана – 2019 (Ривер Плейт)

Копа Америка – 2021 (Аргентина)

Финалиссима – 2022 (Аргентина)

Чемпионат мира – 2022 (Аргентина)

Английская Премьер-лига – 2022/23 (Манчестер Сити)

Кубок Англии – 2022/23 (Манчестер Сити)

Лига чемпионов – 2022/23 (Манчестер Сити)

Суперкубок УЕФА – 2023 (Манчестер Сити)

Клубный чемпионат мира – 2023 (Манчестер Сити)

Напомним, что самым титулованным футболистом мира остается Лионель Месси. В коллекции легендарного аргентинца 44 трофея.

Альварес мог оказаться в Шахтере

Интересно, что Хулиан Альварес в начале 2022 года мог оказаться в донецком Шахтере. "Горняки" были готовы заплатить за юного форварда необходимые 20 миллионов евро. Однако Альварес выбрал для продолжения карьеры Манчестер Сити, выплативший компенсацию в размере 21,4 миллиона евро. В настоящее время трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 90 миллионов евро.