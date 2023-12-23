Манчестер Сити триумфально завершил 2023 год, выиграв клубный чемпионат мира-2023. В финале турнира команда Хосепа Гвардиолы разгромила бразильский Флуминенсе со счетом 4:0, пишет 24 Канал.
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Одним из героев поединка стал аргентинский форвард "горожан" Хулиан Альварес, отличившийся дублем. 23-летний футболист пополнил свою коллекцию еще одним трофеем. Теперь у "Паука" 14 титулов на профессиональном уровне.
Коллекция Альвареса продолжает расти / instagram.com/juliaanalvarez
Напомним, что только в этом году Альварес вместе с Манчестером Сити выиграл шесть трофеев, а в конце прошлого вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира.
Все трофеи Альвареса
- Чемпионат Аргентины – 2021 (Ривер Пейт)
- Кубок Аргентины – 2018/19 (Ривер Плейт)
- Суперкубок Аргентины – 2019 (Ривер Плейт)
- Кубок аргентинской лиги – 2021 (Ривер Плейт)
- Кубок Либертадорес – 2018 (Ривер Плейт)
- Копа Судамерикана – 2019 (Ривер Плейт)
- Копа Америка – 2021 (Аргентина)
- Финалиссима – 2022 (Аргентина)
- Чемпионат мира – 2022 (Аргентина)
- Английская Премьер-лига – 2022/23 (Манчестер Сити)
- Кубок Англии – 2022/23 (Манчестер Сити)
- Лига чемпионов – 2022/23 (Манчестер Сити)
- Суперкубок УЕФА – 2023 (Манчестер Сити)
- Клубный чемпионат мира – 2023 (Манчестер Сити)
Напомним, что самым титулованным футболистом мира остается Лионель Месси. В коллекции легендарного аргентинца 44 трофея.