Манчестер Сіті тріумфально завершив 2023 рік, вигравши клубний чемпіонат світу-2023. У фіналі турніру команда Хосепа Гвардіоли розгромила бразильський Флуміненсе з рахунком 4:0, пише 24 Канал.

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Одним з героїв поєдинку став аргентинський форвард "містян" Хуліан Альварес, який відзначився дублем. 23-річний футболіст поповнив свою колекцію ще одним трофеєм. Тепер у "Павука" 14 титулів на професійному рівні.

Колекція Альвареса продовжує збільшуватися / instagram.com/juliaanalvarez

Нагадаємо, що тільки в цьому році Альварес разом з Манчестер Сіті виграв шість трофеїв, а наприкінці минулого разом зі збірною Аргентини став чемпіоном світу.

Всі трофеї Альвареса

Чемпіонат Аргентини – 2021 (Рівер Пейт)

Кубок Аргентини – 2018/19 (Рівер Плейт)

Суперкубок Аргентини – 2019 (Рівер Плейт)

Кубок аргентинської ліги – 2021 (Рівер Плейт)

Кубок Лібертадорес – 2018 (Рівер Плейт)

Копа Судамерикана – 2019 (Рівер Плейт)

Копа Америка – 2021 (Аргентина)

Фіналіссіма – 2022 (Аргентина)

Чемпіонат світу – 2022 (Аргентина)

Англійська Прем'єр-ліга – 2022/23 (Манчестер Сіті)

Кубок Англії – 2022/23 (Манчестер Сіті)

Ліга чемпіонів – 2022/23 (Манчестер Сіті)

Суперкубок УЄФА – 2023 (Манчестер Сіті)

Клубний чемпіонат світу – 2023 (Манчестер Сіті)

Нагадаємо, що найтитулованішим футболістом світу залишається Ліонель Мессі. В колекції легендарного аргентинця 44 трофеї.

Альварес міг опинитися в Шахтарі

Цікаво, що Хуліан Альварес на початку 2022 року міг опинитися в донецькому Шахтарі. "Гірники" були готові заплатити за юного форварда необхідні 20 мільйонів євро. Однак Альварес обрав для продовження кар'єри Манчестер Сіті, який виплатив компенсацію в розмірі 21,4 мільйона євро. Наразі трансферна вартість 23-річного футболіста становить 90 мільйонів євро.