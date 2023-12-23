Манчестер Сіті тріумфально завершив 2023 рік, вигравши клубний чемпіонат світу-2023. У фіналі турніру команда Хосепа Гвардіоли розгромила бразильський Флуміненсе з рахунком 4:0, пише 24 Канал.
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Одним з героїв поєдинку став аргентинський форвард "містян" Хуліан Альварес, який відзначився дублем. 23-річний футболіст поповнив свою колекцію ще одним трофеєм. Тепер у "Павука" 14 титулів на професійному рівні.
Колекція Альвареса продовжує збільшуватися / instagram.com/juliaanalvarez
Нагадаємо, що тільки в цьому році Альварес разом з Манчестер Сіті виграв шість трофеїв, а наприкінці минулого разом зі збірною Аргентини став чемпіоном світу.
Всі трофеї Альвареса
- Чемпіонат Аргентини – 2021 (Рівер Пейт)
- Кубок Аргентини – 2018/19 (Рівер Плейт)
- Суперкубок Аргентини – 2019 (Рівер Плейт)
- Кубок аргентинської ліги – 2021 (Рівер Плейт)
- Кубок Лібертадорес – 2018 (Рівер Плейт)
- Копа Судамерикана – 2019 (Рівер Плейт)
- Копа Америка – 2021 (Аргентина)
- Фіналіссіма – 2022 (Аргентина)
- Чемпіонат світу – 2022 (Аргентина)
- Англійська Прем'єр-ліга – 2022/23 (Манчестер Сіті)
- Кубок Англії – 2022/23 (Манчестер Сіті)
- Ліга чемпіонів – 2022/23 (Манчестер Сіті)
- Суперкубок УЄФА – 2023 (Манчестер Сіті)
- Клубний чемпіонат світу – 2023 (Манчестер Сіті)
Нагадаємо, що найтитулованішим футболістом світу залишається Ліонель Мессі. В колекції легендарного аргентинця 44 трофеї.