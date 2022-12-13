Чуть не повторил гол Марадоны: Альварес забил в ворота Хорватии в полуфинале ЧМ-2022 – видео

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес в полуфинале против Хорватии в первом тайме отличился забитым голом.

В общем, Хулиан Альварес первый тайм против Хорватии может занести себе в актив. Именно он заработал пенальти, реализованное Месси. А голкипер хорватов Ливакович за этот фол получил желтую карточку.

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А через несколько минут форвард забил сам. Он подхватил мяч еще на своей половине поля, когда его пробросил вперед Месси. К тому времени вокруг него было сразу четверо соперников. Но нападающий решил бежать вперед.

Немного помог ему Молина, который сделал забегание перед ним и "забрал" за собой нескольких соперников.

Хорваты же пытались отобрать мяч у Альвареса. Но все их попытки оказались неудачными. Мяч каждый раз снова улетал к Альваресу, словно был привязан к игроку. Поэтому в конце он просто прокинул мяч и мимо голкипера.

Видео гола Хулиана Альвареса в ворота Хорватии

Этот гол сопоставим с легендарным голом другого аргентинца Диего Марадоны, который он забил в ворота Англии на ЧМ-1986. Тогда он тоже обыграл нескольких соперников, промчавшись с мячом от центра поля.