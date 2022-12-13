На чемпионате мира 2022 года началась стадия полуфиналов. В первой игре 1/2 финала встречаются действующие чемпионы Южной Америки аргентинцы и вицечемпионы мира хорваты, пишет 24 канал.

Следите с нами Аргентина – Хорватия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

В первом тайме "Альбиселесте" владели инициативой и это позволило команде выйти вперед на 34 минуте. После заброса из глубины Ловрен проспал выбег Альвареса.

Хулиан вышел один на один с Ливаковичем и кипер сбил форварда МанСити. Приговор без шансов выполнил Лионель Месси, который с "точки" сильно пробил по центру.

Видео гола Месси:

Для Лионеля этот гол стал уже пятым на этом турнире, что позволило ему догнать Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров. Более того, на всех чемпионатах мира Месси забил уже 11 голов, догнав Юргена Клинсманна и Шандора Кочиша.