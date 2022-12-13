Загалом Хуліан Альварес перший тайм проти Хорватії може занести собі в актив. Саме він заробив пенальті, яке реалізував Мессі. А голкіпер хорватів Лівакович за цей фол отримав жовту картку.

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А за декілька хвилин форвард забив сам. Він підхопив м'яч ще на своїй половині поля, коли його прокинув вперед Мессі. На той час навколо нього було одразу четверо суперників. Та нападник вирішив бігти вперед.

Дещо допоміг йому Моліна, який зробив забігання перед ним та "забрав" за собою декількох суперників.

Хорвати ж намагалися відібрати м'яч в Альвареса. Але всі їх спроби виявилися невдалими. М'яч кожен раз знову відлітав до Альвареса, неначе був прив'язаний до гравця. Тож в кінці він просто прокинув м'яч і повз голкіпера.

Відео голу Хуліана Альвареса у ворота Хорватії

Цей гол можна порівняти з легендарним голом іншого аргентинця Дієго Марадони, який він забив у ворота Англії на ЧС-1986. Тоді він теж обіграв декількох суперників, промчавши з м'ячем від центру поля.