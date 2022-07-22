Тренер Полесья рассказал, как 10-летний россиянин травил его ребенка в сети

Тренер голкиперов Полесья Рустам Худжамов прокомментировал свое отношение к россиянам. Специалист еще раз не подбирал слова, когда вспоминал зверства оккупантов.

Худжамов: Их нужно резать, как собак

Тренер вспомнил, как россияне радуются ракетным обстрелам в Украине, а жены оккупантов призывают своих мужей убивать мирных украинцев. Он считает, что этого нельзя прощать.

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"Если жена радуется и говорит своему мужу: "Убивай их там больше"… Если она радуется тому, что ей передают по почте вещи, снятые с убитой украинки… Пока они радуются смертям на наших площадях, в наших домах, ракетным ударам по центрам наших городов и гибели наших детей, их нужно резать, как собак, это не было экспрессивно, не было на эмоциях.

Берем вот, бл*дь, русское бабище. У нее есть мужчина, уехавший на войну. Его убили, а его отношение к войне не изменилось. Теперь мы еще враги, убившие ее, бледь, мужа. Который до этого 20 лет сидел бухал в доме и ходил в туалет через весь двор. Ребенка воспитает таким же, он будет украинофобным. И они будут нас ненавидеть", – подчеркнул Худжамов.

"Мне бы хотелось, чтобы у нас были ракеты, которыми можно отвечать"

Специалист убежден, что россияне могут понять войну только тогда, когда по их городам будут запускать ракеты.

Для меня человек, радующийся убийству детей украинцев, женщин, любого – это уже не человек. Я понимаю, что такого не будет, но мне хотелось бы, чтобы у нас были ракеты, которыми можно отвечать. Чтобы убать по воронежу, по белгороду, по курски. Туда, где радуются. Чтобы они увидели, что такое война,

– отметил тренер Полесья.

Также Худжамов рассказал о случае, когда российские подростки травили его ребенка в сети.

"У меня ребенок где-то 1,5 месяца после начала войны играл онлайн-игру. Там рандомно к тебе набираются люди в команду. Попал ребенок из россии. Волосы встали дыбом… "Что вы там, замерзли в подвале сидеть?" Дети насмехаются, бл "Где. 10-летние москали насмехаются. Что с ними делать? Окей, если не убивать, то ракетами у*бать, чтобы они однажды почувствовали, что это такое. Очень жду, когда за границей какой-то россиянин скажет мне, что "не все так однозначно", чтобы у*бать. Честно скажу", – добавил специалист.

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