"Усик стал жадным пузом": известный боксер обвинил украинца из-за чемпионского титула
Источник:Boxing News
В ночь на 19 мая Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. После этого ожидалось, что он потеряет пояс IBF из-за невозможности скорой обязательной защиты этого титула.
За него должны были соревноваться Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа. Они проведут бой 1 июня.
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Хргович раскритиковал Усика
Однако пока до сих пор неизвестно, будет ли этот поединок титульным. Команда Александра Усика обратилась к IBF с просьбой сделать исключение из правила, чтобы сохранить пояс, что является распространенной практикой в таких случаях.
На такие действия негативно отреагировал Филипп Хргович. Он является обязательным претендентом на звание чемпиона мира по версии IBF.
Считаю, что именно я должен драться за чемпионский титул IBF. У Усика было очень много исключений. Я ждал свой шанс аж три года, он с Тайсоном провел бой за звание абсолютного чемпиона мира, после которого мне обещали титульный бой,
– сказал хорват.
В интервью для Pro Boxing Fans он также добавил, что все же надеется на отказ IBF по обращению Усика и заявил, что украинец теперь должен иметь прозвище, которым он сам до этого называл Тайсона Фьюри.
Насколько я знаю титул IBF будет стоять на кону моего боя с Дюбуа, мне так обещали. Усик стал жадным пузом. Настала моя очередь,
– сказал Хргович.
Отметим, что ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок Хргович – Дюбуа вряд ли будет титульным.
Краткие сведения о Филипе Хрговиче
- 31-летний боксер из Хорватии
- Чемпион Европы
- Бронзовый призер Олимпиады-2016
- На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году и с тех пор одержал все победы в 17 поединках (14 нокаутом)
- Действующий обладатель пояса IBF International.