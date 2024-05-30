"Усик стал жадным пузом": известный боксер обвинил украинца из-за чемпионского титула

В ночь на 19 мая Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. После этого ожидалось, что он потеряет пояс IBF из-за невозможности скорой обязательной защиты этого титула.

За него должны были соревноваться Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа. Они проведут бой 1 июня.

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Хргович раскритиковал Усика

Однако пока до сих пор неизвестно, будет ли этот поединок титульным. Команда Александра Усика обратилась к IBF с просьбой сделать исключение из правила, чтобы сохранить пояс, что является распространенной практикой в таких случаях.

На такие действия негативно отреагировал Филипп Хргович. Он является обязательным претендентом на звание чемпиона мира по версии IBF.

Считаю, что именно я должен драться за чемпионский титул IBF. У Усика было очень много исключений. Я ждал свой шанс аж три года, он с Тайсоном провел бой за звание абсолютного чемпиона мира, после которого мне обещали титульный бой,

– сказал хорват.

В интервью для Pro Boxing Fans он также добавил, что все же надеется на отказ IBF по обращению Усика и заявил, что украинец теперь должен иметь прозвище, которым он сам до этого называл Тайсона Фьюри.

Насколько я знаю титул IBF будет стоять на кону моего боя с Дюбуа, мне так обещали. Усик стал жадным пузом. Настала моя очередь,

– сказал Хргович.

Отметим, что ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок Хргович – Дюбуа вряд ли будет титульным.

Краткие сведения о Филипе Хрговиче