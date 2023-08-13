Усику приготовиться: определился обязательный претендент на бой против украинца за пояс IBF

В Лондоне 12 августа хорватский боксер Филип Хргович и австралиец Демси Маккен определяли, кто станет обязательным претендентом на пояс IBF Александра Усика. Победу одержал фаворит боя.

В Лондоне на арене O2 в субботу, 12 августа, состоялся вечер бокса от промоушена Matchroom Boxing. Главным боем была встреча в ринге бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и финского опытного тяжеловеса Роберта Хелениуса (32-4, 21 KO), в которой победу одержал британец благодаря нокауту в седьмом раунде, пишет 24 Канал.

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Филип Хргович подтвердил статус фаворита

Еще одним интересным событием стал бой в андеркарде, где определялся обязательный претендент на пояс IBF украинца Александра Усика в тяжелом весе. В нем встретились хорват Филип Хргович и австралиец Демси Маккен. Хорватский боксер защищал право обязательного претендента, которое он получил в августе 2022 года, победив китайца Чжан Чжиллея.

Хргович из первых раундов превосходил Маккена по количеству ударов, однако ближе к середине боя австралиец нанес серию панчей по хорвату, которые давали фанатам бокса надежду на конкурентный бой с интригой до последних секунд.

Однако хорват быстро собрался и дальше уже не отпускал инициативу из своих рук. В девятом раунде бой был близок к окончанию, Маккен "поплыл" и спасался от нокдаунов лишь за счет бесконечных клинчей.

Но провести бой до конца австралийцу все же не удалось. В последнем раунде хорват нанес несколько мощных ударов в голову, после которых Маккен рухнул на канат. Боксер все еще остался на ногах, однако судья увидел, что он уже не способен сопротивляться и зафиксировал технический нокаут.

. Таким образом, бронзовый призер Олимпиады-2016 одержал 16 победу в карьере в 16 поединках (13 нокаутом) и остается обязательным претендентом на пояс IBF.

Смотрите видеообзор с самыми интересными моментами боя Филипа Хрговича против австралийца Демси Маккена