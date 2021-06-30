Хотели, чтобы Украина гордилась нами, – Степаненко о триумфе со Швецией

Сборная Украины 29 июня переиграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020. Опорник Тарас Степаненко поделился впечатлениями от триумфального поединка.

Воспользовались шансом

Опытный полузащитник Тарас Степаненко с первых минут появился на футбольном поле в игре против шведов. Футболист признался, что команда очень мощно готовилась к этому матчу.

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Сборная Швеции подарила нашей команде второй шанс на чемпионате Европы-2020. Однако Украина не отблагодарила соперника. Не в тот вечер и не в том матче.

По словам Степаненко, украинская команда хотела выложиться на полную, чтобы сполна использовать подаренную возможность. Футболисты хотели, чтобы Украина гордилась ими. И они все сделали для этого.

Вы знаете, мы сейчас смотрим, что футбол непредсказуем. Вчера Швейцария прошла Францию. Поэтому все может быть. Наша задача – играть до конца, верить в нашу победу, идти вперед. А там уж как судьба решит

– сказал Степаненко.