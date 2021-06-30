Скористались шансом

Досвідчений півзахисник Тарас Степаненко із перших хвилин з'явився на футбольному полі у грі проти шведів. Футболіст зізнався, що команда дуже потужно готувалась до цього матчу.

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Збірна Швеції подарувала нашій команді другий шанс на чемпіонаті Європи-2020. Однак Україна не віддячила супернику. Не того вечора і не у тому матчі.

За словами Степаненка, українська команда хотіла викластись на повну, щоб сповна використати подаровану можливість. Футболісти хотіли, щоб Україна пишалась ними. І вони все зробили для цього.

Ви знаєте, ми зараз дивимося, що футбол непередбачуваний. Вчора Швейцарія пройшла Францію. Тому все може бути. Наше завдання – грати до кінця, вірити в нашу перемогу, йти вперед. А там вже як доля вирішить

– сказав Степаненко.