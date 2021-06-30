Скористались шансом
Досвідчений півзахисник Тарас Степаненко із перших хвилин з'явився на футбольному полі у грі проти шведів. Футболіст зізнався, що команда дуже потужно готувалась до цього матчу.
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Збірна Швеції подарувала нашій команді другий шанс на чемпіонаті Європи-2020. Однак Україна не віддячила супернику. Не того вечора і не у тому матчі.
За словами Степаненка, українська команда хотіла викластись на повну, щоб сповна використати подаровану можливість. Футболісти хотіли, щоб Україна пишалась ними. І вони все зробили для цього.
Ви знаєте, ми зараз дивимося, що футбол непередбачуваний. Вчора Швейцарія пройшла Францію. Тому все може бути. Наше завдання – грати до кінця, вірити в нашу перемогу, йти вперед. А там вже як доля вирішить
– сказав Степаненко.
- Відзначимо, що опорник Шахтаря провів на полі 95 хвилин та був замінений на Євгена Макаренка. Тарас надійно тримав центр поля, не дозволяючи шведам виходити у стрімкі контратаки.
- Свій наступний матч українська збірна проведе у суботу, 3 липня. Суперником команди Шевченка стане Англія. Поєдинок відбудеться у Римі. Початок чвертьфінальної зустрічі – 22:00.