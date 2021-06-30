Воспользовались шансом
Опытный полузащитник Тарас Степаненко с первых минут появился на футбольном поле в игре против шведов. Футболист признался, что команда очень мощно готовилась к этому матчу.
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Сборная Швеции подарила нашей команде второй шанс на чемпионате Европы-2020. Однако Украина не отблагодарила соперника. Не в тот вечер и не в том матче.
По словам Степаненко, украинская команда хотела выложиться на полную, чтобы сполна использовать подаренную возможность. Футболисты хотели, чтобы Украина гордилась ими. И они все сделали для этого.
Вы знаете, мы сейчас смотрим, что футбол непредсказуем. Вчера Швейцария прошла Францию. Поэтому все может быть. Наша задача – играть до конца, верить в нашу победу, идти вперед. А там уж как судьба решит
– сказал Степаненко.
- Отметим, что опорник Шахтера провел на поле 95 минут и был заменен на Евгения Макаренко. Тарас надежно держал центр поля, не позволяя шведам выходить в стремительные контратаки.
- Свой следующий матч украинская сборная проведет в субботу, 3 июля. Соперником команды Шевченко станет Англия. Поединок состоится в Риме. Начало четвертьфинальной встречи – 22:00.