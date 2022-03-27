Бех-Романчук: Настраивалась на то, что будет сложно

Марина Бех-Романчук в эксклюзивном интервью 24 канала рассказала, что ехала на чемпионат мира только с одной целью – принести Украине, страдающей от нападения России, положительные эмоции. Легкоатлетке почти удалось выполнить максимальную цель – две медали. Украинка поднялась на пьедестал в тройном прыжке.

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Легкоатлетка состязалась в двух дисциплинах за один день. Бех-Романчук рассказала о физическом состоянии после мощного старта.

"Я настраивалась на то, что будет сложно, а особенно во втором виде, и довольна, что справилась. Не знала, как буду себя чувствовать после утренних прыжков. Но когда закончилась программа прыжков в длину, поняла, что могу на высоком уровне выполнить два вида в один день", – отметила украинка.

Трудность полноценную почувствовала ближе к вечеру. На следующий день было вроде бы неплохо, легкая усталость, которая обычно сопровождает меня после соревнований. А вот еще через день "прибило" очень сильно, было даже тяжело ходить, тело было полностью обессилено,

– признался серебряный призер чемпионата мира.

"Хотел по максимуму принести позитив и хорошие новости для Украины"

Бех-Романчук подходила к вечерней программе прыжков в длину уже в статусе серебряного призера чемпионата мира в тройном прыжке. Однако волнение Марины никуда не исчезло, спортсменка хотела доказать всему миру, что украинский народ не сломается.

Конечно, нервничала, был мандраж, ведь очень хотела получить еще одну медаль. Моей задачей на чемпионат мира было привезти две награды. Хотела по максимуму принести позитив и хорошие новости для Украины. По всему миру хотела показать, что украинцы – очень сильный народ, который может абсолютно все. Поэтому я максимально серьезно настраивалась на вечерний старт, не смотря на то, что уже имею в своей копилке одну награду,

– отметила Бех-Романчук.

Очень спорное заступление не позволило украинцы взять еще одну награду в фирменных прыжках в длину. Украина подавала протест, но судьи просто развели руками. Новые правила сыграли злую шутку со многими легкоатлетами на чемпионате мира.

Полный разговор с Мариной Бех-Романчук о сложной дороге в Белград, тренировку во время войны в Украине, поддержку других стран и помощь украинцам читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.