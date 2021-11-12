Хотела обнять Роналду: маленькая девочка выбежала на поле после матча – милое видео

12 ноября 2021 , 10:48
Читати новину українською

Источник:

SPORTbible

Сборной Португалии не удалось обыграть Ирландию в рамках отборочного матча на чемпионат мира-2022, сыграв вничью. Ни одной из команд не удалось забить гол в ворота соперника.

Объятия с Роналду

Даже несмотря на отсутствие забитых мячей, матч между Португалией и Ирландией запомнился трогательным моментом. Маленькая девочка выбежала на поле, чтобы обнять Криштиану Роналду.

Смотрите также: Не успел прийти, как уже идет: Роналду задумался над тем, чтобы покинуть Манчестер Юнайтед

Нападающий сборной Португалии не отказал своей юной фанатке, а также подарил футболку. Маленькая ирландка не сдерживала своих эмоций, девочка разрыдалась во время встречи с кумиром.

Видео объятий девочки с Роналду

  • Сборная Португалии сыграла с командой Ирландии на выезде, матч завершился со счётом 0:0.
  • В настоящее время португальцы делят первое место в группе А с Сербией. В активе обеих команд по 17 очков
  • Судьба путевки на мундиаль определится в воскресенье, 14 ноября. В последнем туре лидеры группы А сыграют друг с другом.
Автор: Дарина Жданович