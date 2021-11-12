Хотела обнять Роналду: маленькая девочка выбежала на поле после матча – милое видео
12 ноября 2021 , 10:48Читати новину українською
Источник:SPORTbible
Сборной Португалии не удалось обыграть Ирландию в рамках отборочного матча на чемпионат мира-2022, сыграв вничью. Ни одной из команд не удалось забить гол в ворота соперника.
Объятия с Роналду
Даже несмотря на отсутствие забитых мячей, матч между Португалией и Ирландией запомнился трогательным моментом. Маленькая девочка выбежала на поле, чтобы обнять Криштиану Роналду.
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Нападающий сборной Португалии не отказал своей юной фанатке, а также подарил футболку. Маленькая ирландка не сдерживала своих эмоций, девочка разрыдалась во время встречи с кумиром.
Видео объятий девочки с Роналду
- Сборная Португалии сыграла с командой Ирландии на выезде, матч завершился со счётом 0:0.
- В настоящее время португальцы делят первое место в группе А с Сербией. В активе обеих команд по 17 очков
- Судьба путевки на мундиаль определится в воскресенье, 14 ноября. В последнем туре лидеры группы А сыграют друг с другом.