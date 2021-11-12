Объятия с Роналду

Даже несмотря на отсутствие забитых мячей, матч между Португалией и Ирландией запомнился трогательным моментом. Маленькая девочка выбежала на поле, чтобы обнять Криштиану Роналду.

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Нападающий сборной Португалии не отказал своей юной фанатке, а также подарил футболку. Маленькая ирландка не сдерживала своих эмоций, девочка разрыдалась во время встречи с кумиром.

Видео объятий девочки с Роналду