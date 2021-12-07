Хотел есть и болел лоб, – Усик вспомнил первые ощущения после победы над Джошуа

Александр Усик получил чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в тяжелом весе, победив Энтони Джошуа. В первый вечер после боя боксер думал не о своем чемпионстве.

Вкусно поесть

У Усика спросили, какие у него были ощущения, когда после боя и пресс-конференции он вернулся в свой гостиничный номер. Ведь боксер только что выиграл три чемпионских пояса.

"Никакие. Есть хотел. Но болел лоб. Потому что начал отходить наркоз от рассечения. Хотел поесть и очень хорошо поел. Не лондонской еды. Есть знакомые ребята, которые переехали жить в Лондон, и открыли заведение, где можно заказать гречку с грибами, вкусный борщик. После боя это все тепленькое, м-м-м, как оно залетело", – рассказал Усик.

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Усик получил чемпионские пояса в бою против Энтони Джошуа 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Украинец победил единогласным решением судей.

Сразу после боя Джошуа решил активировать опцию о реванше. Этот бой может состояться весной 2022 года.

Хотя вместо Джошуа, Усик может провести бой против Тайсона Фьюри, владеющего чемпионским поясом по версии WBC. Победитель этого боя будет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.