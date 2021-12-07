Смачно поїсти

В Усика спитали, які в нього були відчуття, коли після бою та пресконференції він повернувся у свій готельний номер. Адже боксер щойно виграв три чемпіонські пояси.

"Ніякі. Їсти хотів. Та боліло чоло. Тому що почав відходити наркоз від розсічення. Хотів поїсти та дуже добре поїв. Не лондонської їжі. Є знайомі хлопці, які переїхали жити в Лондон, і відкрили заклад, де можна замовити гречку з грибочками смачну, борщик. Після бою це все тепленьке, м-м-м, як воно залетіло", – розповів Усик.

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Усик здобув чемпіонські пояси в бою проти Ентоні Джошуа 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні. Українець переміг одноголосним рішенням суддів.

Одразу після бою Джошуа вирішив активував опцію про реванш. Цей бій може відбутися навесні 2022 року.

Хоча замість Джошуа, Усик може провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом за версією WBC. Переможець цього бою буде абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.