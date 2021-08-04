Хотел большего, ведь чемпион – один, призеров много, – серебряный призер Олимпиады-2020 Насибов

Сборная Украины на Олимпиаде-2020 одержала вторую серебряную медаль. Ее получил борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг.

После финальной схватки Парвиз Насибов поделился своими впечатлениями.

"Не так настроился. Сильные стороны соперника знал. И пропустил то, что знал. Это борьба, бывает все", – подытожил бой украинский борец.

Как это было Украинец Насибов – серебряный призер Олимпиады-2020 по греко-римской борьбе

Стоит отметить, что выход в финал Насибов оформил лишь за день до этого. Для 22-летнего борца это первая Олимпиада.

Трудно в плане, что я хотел большего. То, что вышел в финал – это радость. Но чемпион один, призеров – много. Хотел стать чемпионом,

– рассказал Насибов.

Особенно его расстроило то, что он "подвел близких, которые верили в него". Но пообещал и дальше работать над собой, чтобы "вернуться сильнее".

Пока в планах Насибова – вернуться домой к семье и отдохнуть.

"Еду домой не с пустыми руками", – отметил борец.

Также Насибов поддержал еще одного украинского борца Жана Беленюка, который тоже выступит в финале.

"Пусть на этом стадионе сыграет гимн Украины", – пожелал Насибов.