Бывшего наставника Зинченко признали лучшим тренером АПЛ

В Англии подводят итоги футбольного сезона 2022/23. Очередное признание получил тренер чемпионов АПЛ Хосеп Гвардиола.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиол признан лучшим тренером прошлого сезона. Премьер-лига вручила приз испанскому специалисту по итогам чемпионского сезона.

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"Покер" наставника МанСити

Вместе с "горожанами" Гвардиола завоевал свой пятый чемпионский титул АПЛ, победив на финише Арсенал, длительное время лидировавший в первенстве. Кроме того, Пеп и его команда имеют все шансы завоевать еще два трофея: Кубок Англии и Лигу чемпионов.

В голосовании 52-летний испанец опередил Микеля Артету (Арсенал), экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби (Брайтон), Эдди Гау (Ньюкасл), Унаи Эмери (Астон Вилла) и наставника Фулхема Марку Силву.

Хосеп Гвардиола – лучший тренер АПЛ сезона 2022/23 / twitter.com/premierleague

Кстати, Гвардиола в четвертый раз признается лучшим тренером АПЛ за шесть лет пребывания на тренерском мостике Манчестер Сити. Ранее испанец получал признание по итогам сезонов: 2017/18, 2018/19, 2020/21.

Финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, состоится 3 июня. А победитель Лиги чемпионов в поединке "горожан" и Интера определится 10 июня.