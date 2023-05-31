Головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу визнали найкращим тренером минулого сезону. Прем'єр-ліга вручила приз іспанському спеціалісту за підсумком чемпіонського сезону.

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"Покер" наставника МанСіті

Разом з "містянами" Гвардіола здобув свій п'ятий чемпіонський титул АПЛ, перемігши на фініші Арсенал, який тривалий час лідирував у першості. Крім того, Пеп та його команда мають всі шанси здобути ще два трофеї: Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

У голосуванні 52-річний іспанець випередив Мікеля Артету (Арсенал), екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі (Брайтон), Едді Гау (Ньюкасл), Унаї Емері (Астон Вілла) та наставника Фулхема Марку Сілва.

Хосеп Гвардіола – найкращий тренер АПЛ сезону 2022/23 / twitter.com/premierleague

До речі, Гвардіола вчетверте визнається найкращим тренером АПЛ за шість років перебування на тренерському містку Манчестер Сіті. Раніше іспанець здобував визнання за підсумками сезонів: 2017/18, 2018/19, 2020/21.

До слова. Фінальний матч Кубка Англії, в якому зустрінуться Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, відбудеться 3 червня. А переможець Ліги чемпіонів в поєдинку "містян" та Інтера визначиться 10 червня.