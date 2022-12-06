На чемпионате мира-2022 пошел к концу 16-й игровой, в котором командам удалось отличиться семь раз. 24 канал подводит итоги еще двух поединков 1/8 финала.

следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь и результаты матчей

Матчи дня:

Япония – Хорватия 1:1 (1:3 в серии пенальти)

голы: Маеда, 43 – Перишич, 55

Бразилия – Южная Корея 4:1

голы: Винисиус, 7, Неймар (п), 13, Рашарлисон, 29, Пакета, 36 – Пек Сын Хо, 76.

Хорватия до последнего не могла определить победителя

Сборная Японии имела свой стимул на матч – наконец-то преодолеть 1/8 финала ЧМ, поскольку эта стадия для них становилась всегда финальной на мундиалях. Опытные хорваты решили не тратить лишних сил и играли банально и без риска.

Команды демонстрировали далеко не зрелищный футбол. Хорватия хоть и контролировала мяч и без толку. Японцы просто дисциплинированно следили за ходом матча. Максимумом обеих команд были навесы, они помогли сборным отличиться в матче. Сначала после заброса в штрафную хорватов на 43 минуте, мяч подхватил Маэда, который знал, что нужно делать в таких ситуациях, и переправил "круглого" в сетку вороту соперника. Хорваты шли наперебой в раздумьях. Но, честно говоря, корректив в свою игру они не внесли. Опять же после подачи теперь только от хорватов голом сумел отличиться Перишич. Этот гол стал для него 33-й в футболке своей сборной, поэтому таким образом он догнал Манджукича, впереди только Шукер, который отличился за Хорватию 45 раз. Команды продолжали играть в осторожный футбол и перевели матч в экстраймы. Там сборные не тратили ни физических, ни психологических сил, готовясь к серии послематчевых пенальти. Вот там и смогла себя проявить соборная Хорватии, продемонстрировавшая стальные нервы. Японцы "уплыли", а хорваты вовсю выиграют серию со счетом 3:1.

Хорваты не без проблем шагают в четвертьфинал, где встретятся с Бразилией, а японцы, возможно, снова попытаются перепрыгнуть свой максимум (1/8) на следующем ЧМ.

Обзор матча Япония – Хорватия:

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Бразилия – лавина, которую не под силу остановить Южной Корее

Еще в одном матче 1/8 финала сошлись сверхмотивированная выходом из группы Южная Корея и Бразилия. Латиноамериканцы подошли к матчу с холодной головой и горячей кровью.

Бразильцы сразу решили показать всем, кто здесь фаворит на турнире. Уже на 7-й минуте Винисиус, который после передачи оказался сам на ударной позиции, обдумал свое решение и запустил мяч в дальний угол ворот. Впоследствии (13 минута) и Неймар уверенно отметился с пенальти, а там (29 минута) и Ришарлисон пожонглировал перед штрафной соперника, провел с коллегами по сборной хорошую комбинацию, вышел на свидание с вратарем и реализовал момент, да еще и впоследствии (36 минута). Лукас Пакета после радиоуправляемой передачи закатил мяч под стойку ворот. Бразильцы устроили настоящий праздник своим фанатам, еще каждый гол они сопровождали оригинальными танцами. Но вот корейцам было не до веселья.

Следует отметить "азиатских тигров" за несокрушимость и желание к победе. Они не посыпались, а пытались демонстрировать игру. Бразильцам же надоело забивать обычные голы и они решили искать эстетику, чтобы еще глаз миловать. Но вот ни эстетики, ни головы они больше не нашли. А старания Южной Кореи вылились в результат. Команда забила гол престижа на 76-й минуте. Пек Сын Хон, впервые появившийся на поле на ЧМ-2022, из-за пределов штрафной Бразилии прошил Алиссона. Кстати, это первый пропущенный гол Беккера в Катаре. Матч завершился где-то с немножко утешительным для корейцев счётом 4:1.

Праздничная Бразилия без явных препятствий выходит в 1/4 финала, где их уже ждет Хорватия, а Южной Корее следует поблагодарить за самоотдачу и пожелать успеха на следующих ЧМ.

Обзор матча Бразилия – Южная Корея: