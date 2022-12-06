На чемпіонаті світу-2022 підбіг до кінця 16-ий ігровий день, у якому командам вдалось відзначитись сім разів. 24 канал підбиває підсумки ще двох поєдинків 1/8 фіналу.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Матчі дня:

Японія – Хорватія 1:1 (1:3 у серії пенальті)

Голи: Маеда, 43 – Перішич, 55

Бразилія – Південна Корея 4:1

​Голи: Вінісіус, 7, Неймар (пен), 13, Рішарлісон, 29, Пакета, 36 – Пек Син Хо, 76.

Хорватія до останнього не могла визначити переможця

Збірна Японії мала свій стимул на матч – нарешті подолати 1/8 фіналу ЧС, оскільки ця стадія для них ставала завжди фінальною на мундіалях. Досвідчені хорвати ж вирішили не витрачати зайвих сил та грали банально та без ризику.

Команди демонстрували далеко не видовищний футбол. Хорватія хоч і контролювала м'яч та без особливої небезпеки. Японці ж просто дисципліновано слідкували за ходом матчу. Максимумом обох команд були навіси, вони й допомогли збірним відзначитись у матчі.

Спочатку після закидання у штрафний майданчик хорватів на 43 хвилині, м'яч підхопив Маеда, який знав, що потрібно робити в таких ситуаціях, та переправив "круглого" у сітку воріт суперника.

Хорвати йшли на перерву у роздумах. Та чесно кажучи, коректив у свою гру вони не внесли. Знову ж після подачі, тепер тільки від хорватів, голом зумів відзначитись Перішич. Цей гол став для нього 33-м у футболці своєї збірною, тому таким чином він наздогнав Манджукича. Попереду тільки Шукер, який відзначився за Хорватію 45 разів.

Команди продовжували грати в обережний футбол та перевели матч у екстратайми. Там збірні не витрачали ні фізичних, ні психологічних сил, готуючись до серії післяматчевих пенальті. Ось там і змогла себе проявити збірна Хорватії, яка продемонструвала сталеві нерви. Японці "поплили", а хорвати впевнено виграють серію з рахунком 3:1.

Хорвати не без проблем крокують у чвертьфінал, де зустрінуться з Бразилією, а японці, можливо, знову спробують перескочити свій максимум (1/8 фіналу) на наступному ЧС.

Огляд матчу Японія – Хорватія

Варте уваги Без Португалії Роналду: Мессі назвав чотирьох фаворитів ЧС-2022

Бразилія – лавина, яку не під силу зупинити Південній Кореї

Ще в одному матчі 1/8 фіналу зійшлись надмотивована виходом з групи Південна Корея та Бразилія. Латиноамериканці підійшли до матчу з холодною головою та гарячою кров'ю.

Бразильці відразу вирішили показати всім, хто тут фаворит на турнірі. Уже на 7-й хвилині Вінісіус, який після передачі опинився сам на ударній позиції, обдумав своє рішення та запустив м'яч у дальній кут воріт.

Згодом на 13-й хвилині і Неймар відзначився впевнено з пенальті. Після нього на 29-й хвилині Рішарлісон пожонглював перед штрафною суперника, провів з колегами по збірній гарну комбінацію, вийшов на побачення з воротарем та реалізував момент.

Вже на 36-й хвилині Лукас Пакета після радіокерованої передачі закотив м'яч під стійку воріт. Бразильці влаштували справжнє свято своїм фанатам, ще й кожен гол вони супроводжували оригінальними танцями. Та от корейцям було не до веселощів.

Варто відзначити "азійських тигрів" за незламність та бажання до перемоги. Вони не посипались, а намагались демонструвати гру. Бразильцям же набридло забивати звичайні голи й вони вирішили шукати естетику, аби ще й око милувати. Та от ні естетики, ні голів вони більше не знайшли.

Натомість старання Південної Кореї вилились у результат. Команда забила гол престижу на 76-й хвилині. Пек Син Хон, який вперше з'явився на полі на ЧС-2022, з-за меж штрафного майданчика Бразилії прошив Аліссона. До речі, це перший пропущений гол для цього воротаря у Катарі. Матч завершився десь з трішки втішним для корейців рахунком 4:1.

Святкова Бразилія без явних перешкод виходить в 1/4 фіналу, де на них вже чекає Хорватія, а Південній Кореї варто подякувати за самовіддачу та побажати успіху на наступних ЧС.

Огляд матчу Бразилія – Південна Корея