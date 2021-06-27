Хорватия – Испания: кто станет еще одним участником 1/4 финала Евро-2020 – прогноз

Хорватия и Испания в 1/8 финала определят участника четвертьфинала Евро-2020. Букмекеры дали прогноз на матч, который состоится 28 июня.

Хорватия – Испания: кто кого

Сборные вышли в плей-офф чемпионата Европы-2020 благодаря уверенным победам в последнем туре группового раунда. Испания просто уничтожила Словакию, наколотив в их ворота 5 мячей (0:5). Хорваты же одолели неуступчивую Шотландию (3:1).

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История противостояний

История противостояний этих команд насчитывает 8 матчей. Здесь минимальным преимуществом обладают гости этого поединка – 4 победы испанцев. На одну меньше у хорватов – 3 победы. Только одна встреча завершала мировой, она была расписана в 2000 году.

Последний раз сборные играли друг против друга в 2018 году в Лиге наций. Тот матч завершился победой Хорватии со счетом 3:2.

Победитель этого поединка сыграет с Францией или Швейцарией в четвертьфинале турнира. Эти сборные свою встречу проведут тоже 28 июня.

Прогноз от Favbet

Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Хорватия – Испания состоится 28 июня. Стартовый свисток турецкого рефери Джюнейт Чакыр прозвучит в Копенгагене в 19:00.

Букмекеры уверены в победе испанцев. Именно на их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,61. Успех хорватов и выход в следующий раунд оценен в 6,80. Мировое, которая может стать лишь второй в истории матчей между этими командами, оценена в 3,85.

Поединок скорее всего завершится со счетом 0:1 или 0:2 в пользу гостей из Испании – 5,80 и 6,10 соответственно. Минимальная победа хорватской сборной – 14.

Первыми своих фанатов порадуют голами испанцы во главе с главным бомбардиром команды Альваро Моратой – 1,44. На то, что первыми нули на табло размочат хорватские футболисты, – 3,45.

Кто может стать автором гола в противостоянии?