Хорватія – Іспанія: хто кого

Збірні вийшли у плей-офф чемпіонату Європи-2020 завдяки впевненим перемогам в останньому турі групового раунду. Іспанія просто знищила Словаччину, наколотивши у їх воротах 5 м'ячів (0:5). Хорвати ж здолали непоступливу Шотландію (3:1).

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Історія протистоянь

Історія протистоянь цих національних команд налічує 8 матчів. Тут мінімальною перевагою володіють гості цього поєдинку – 4 звитяги іспанців. На одну менше у хорватів – 3 перемоги. Лише одна зустріч завершувала мировою, вона була розписана у 2000 році.

Востаннє збірні грали одна проти одної у 2018 році у Лізі націй. Той матч завершився звитягою Хорватії з рахунком 3:2.

Матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 Хорватія – Іспанія відбудеться 28 червня. Стартовий свисток турецького рефері Джюнейт Чакіра пролунає у Копенгагені о 19:00.

Переможець цього поєдинку зіграє з Францією чи Швейцарією у чвертьфіналі турніру. Ці збірні свою зустріч проведуть теж 28 червня.

Прогноз від Favbet

Букмекери впевнені у перемозі іспанців. Саме на їх звитягу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,61. Успіх хорватів та вихід у наступний раунд оцінений у 6,80. Мирова, яка може стати лише другою в історії матчів між цими командами, оцінена у 3,85.

Поєдинок швидше за все завершиться із рахунком 0:1 або 0:2 на користь гостей з Іспанії – 5,80 та 6,10 відповідно. Мінімальна звитяга хорватської збірної – 14.

Першими своїх фанатів потішать голами іспанці на чолі з головним бомбардиром команди Альваро Моратою – 1,44. На те, що першими нулі на табло розмочать хорватські футболісти – 3,45.

Хто може стати автором голу у протистоянні?