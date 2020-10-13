В среду, 14 октября, Хорватия и Франция сыграют в 4 раунде группового этапа Лиги наций УЕФА. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч Лиги наций Хорватия – Франция начнется в 21:45. Команды сыграют в Загребе на стадионе "Максимир", пишет 24 канал.

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В Украине этот матч можно будет посмотреть двумя способами – по телевизору или онлайн.

Транслировать матч будет канал "Футбол 3". Начало трансляции в 21:35. Напомним, что этот канал доступен на следующих платформах: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Киевстар и Vodafone.

Для тех, кто хочет смотреть матч Англия – Бельгия онлайн, есть возможность сделать это на платформе Oll TV. Доступ к трансляции требует регистрации и является платным. Можна оформить месячный абонемент на матчи каналов "Футбол 1/2/3" за 109 гривен. Большее количество спортивных каналов обойдется в 139 гривен (или 189 гривен с подпиской еще и на 200+ каналов).

Матч онлайн могут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи сборной Украины, Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV".