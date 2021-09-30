Хорошо играли до первого гола, – Луческу назвал причины сокрушительного поражения Динамо

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал матч Лиги чемпионов против Баварии, который его команда проиграла со счетом 5:0.

По словам главного тренера Динамо Бавария оказалась слишком сильным соперником для киевлян, которые, к тому же, помогли ей своими собственными ошибками.

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Результат отражает то, что происходит на футбольном поле. Еще до игры я говорил, что Бавария – главный претендент на победу в Лиге чемпионов. Мы знали, что нельзя играть на атаку с таким соперником, ведь эта команда умело использует свободные зоны за счет вертикальных передач и индивидуальных действий,

– заявил Луческу.

Кроме того, Луческу поставил под сомнение правомерность пенальти в пользу соперников, с которого начался разгром чемпионов Украины.

"До первого гола мы играли хорошо, нам удавалось сдерживать натиск соперника. В Баварии практически не было моментов. Но пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуку – его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпустил мяч", – считает тренер Динамо.

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