За словами головного тренера Динамо, Баварія виявилася занадто сильним суперником для киян, які, до того ж, допомогли їй своїми власними помилками.
До слова Динамо отримало повну торбу голів від Баварії у Лізі чемпіонів: відео
Результат відображає те, що відбувається на футбольному полі. Ще до гри я казав, що Баварія – головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми знали, що не можна грати на атаку з таким суперником, адже ця команда вміло використовує вільні зони за рахунок вертикальних передач і індивідуальних дій,
– заявив Луческу.
Крім того, Луческу поставив під сумнів правомірність пенальті на користь суперників, з якого почався розгром чемпіонів України.
"До першого гола ми грали добре, нам вдавалося стримувати натиск суперника. У Баварії практично не було моментів. Але пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчуку – його штовхнули і внаслідок цього він зіграв рукою. Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили, коли Андрієвський занадто далеко відпустив м’яч", – вважає тренер Динамо.
Баварія – Динамо: коротко про матч
- У матчі Баварія – Динамо господарі змогли відзначитися п'ятьма забитими голами: двічі у першому таймі, тричі – в другому.
- Це третя найбільша перемога Баварії уже під керівництвом Юліана Нагельсманна, який очолив клуб перед стартом сезону: німці вигравали також з рахунком 12:0 у матчі Кубка Німеччини та 7:0 – у грі проти Бохума в чемпіонаті.
- Після двох турів Баварія лідирує в групі з 6 очками. Динамо йде третім з 1 балом в активі.