За словами головного тренера Динамо, Баварія виявилася занадто сильним суперником для киян, які, до того ж, допомогли їй своїми власними помилками.

До слова Динамо отримало повну торбу голів від Баварії у Лізі чемпіонів: відео

Результат відображає те, що відбувається на футбольному полі. Ще до гри я казав, що Баварія – головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми знали, що не можна грати на атаку з таким суперником, адже ця команда вміло використовує вільні зони за рахунок вертикальних передач і індивідуальних дій,

– заявив Луческу.

Крім того, Луческу поставив під сумнів правомірність пенальті на користь суперників, з якого почався розгром чемпіонів України.

"До першого гола ми грали добре, нам вдавалося стримувати натиск суперника. У Баварії практично не було моментів. Але пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчуку – його штовхнули і внаслідок цього він зіграв рукою. Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили, коли Андрієвський занадто далеко відпустив м’яч", – вважає тренер Динамо.

Баварія – Динамо: коротко про матч