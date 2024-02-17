На ринге Камбосос другой: экс-чемпион мира сделал прогноз на следующий бой Ломаченко

Хорхе Линарес, который в свое время проиграл Василию Ломаченко титул WBA, поделился ожиданиями от следующего поединка украинца. Венесуэлец считает, что Ломаченко победит Джорджа Камбососа.

12 мая 2024 года состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Хорхе Линарес считает Ломаченко фаворитом боя с Камбососом

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира в легком весе Хорхе Линарес. По его мнению, Ломаченко победит Камбососа.

"Думаю, Ломаченко выиграет этот бой. Я много раз наблюдал за Камбососом, он всегда прекрасно выглядел на тренировках. В зале он чемпион мира, но на ринге он другой. Он просто не делает тех же вещей, которые делает в зале, поэтому я за Ломаченко.

Его могут ограбить? Не думаю. Я считаю, Ломаченко вернется в хорошей форме, он уже демонстрировал это в последнем поединке. Вы видели, как хорошо он выглядел в том бою, поэтому я думаю, что он победит решением судей, возможно, нокаутом. Не знаю", – сказал Линарес.

Напомним, в 2018 году Хорхе Линарес проиграл Василию Ломаченко нокаутом в десятом раунде, потеряв чемпионский пояс WBA.

Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хейни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира.