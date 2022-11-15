Игровая практика во время ЧМ-2022: Холанд получил сенсационное предложение продолжения карьеры

Клуб седьмого дивизиона Англии официально обратился с предложением к забивному нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанда. Звездный футболист удивлен смелостью английского клуба.

В топовых европейских лигах начинается большой перерыв, вызванный началом чемпионата мира-2022 в Катаре. АПЛ тоже не стала исключением.

Мудрик откровенно рассказал, какие клубы пытались подписать его в летнее трансферное окно.

Неожиданное предложение

Следующий тур Английской Премьер-лиги состоится 26 декабря. Ведь Мундиаль в Катаре продлится до 18 декабря. В этот день состоится финал ЧМ-2022.

К сожалению, в Катар не поедет звездный форвард Мансити Эрлинг Холанд. Его команда не пробилась на Мундиаль. Норвегия заняла третье место в группе G в квалификации Мундиаля, набрав 18 очков. Нидерланды и Турция опередили сборную Холанда в групповом раунде.

17-го и 20-го ноября у сборной Норвегии запланированы два товарищеских матча – против Ирландии и Финляндии.

Энтон Юнайтед, выступающий в седьмой по силе лиге Англии, решил воспользоваться огромной паузой в АПЛ. Английский клуб предложил Холанду заполнить перерыв игровой практикой в своей команде. Клуб уже обратился к "горожанам" с официальным предложением аренды, которое будет составлять 28 дней.

Интересно, что такое предложение произвело фурор среди футбольных болельщиков. Такого наплыва даже не выдержал официальный сайт "Уставший" от посетителей Эштон Юнайтед.

Энтош Юнайтед занимает скромную 11 позицию в турнирной позиции. За 19 сыгранных матчей клуб набрал всего 25 очков.

1 июля 2022 года Холанд официально сменил дортмундскую Боруссию и Манчестер Сити. За 18 матчей Эрлинг забил 23 гола и сделал 3 ассиста. Контракт норвежского нападающего рассчитан до конца июня 2027 года.