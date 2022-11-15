У топових європейських лігах розпочинається велика перерва, яка викликана початком чемпіонату світу-2022 у Катарі. АПЛ теж не стала виключенням.

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Несподівана пропозиція

Наступний тур Англійської Прем'єр-ліги відбудеться аж 26 грудня. Адже Мундіаль у Катарі триватиме до 18 грудня. У цей день відбудеться фінал ЧС-2022.

На жаль, у Катар не поїде зірковий форвард МанСіті Ерлінг Голанд. Його національна команда не пробилась на Мундіаль. Норвегія посіла третє місце у групі "G" у кваліфікації Мундіалю, набравши 18 очок. Нідерланди та Туреччина випередили збірну Голанда у груповому раунді.

До слова. 17-го та 20-го листопада у збірної Норвегії заплановані два товариські матчі – проти Ірландії та Фінляндії.

Ентон Юнайтед, який виступає у сьомій за силою лізі Англії, вирішив скористатись величезною паузою в АПЛ. Англійський клуб запропонував Голанду заповнити перерву ігровою практикою у своїй команді. Клуб вже звернувся до "містян" із офіційною пропозицією оренди, яка буде складати 28 днів.

Цікаво, що така пропозиція викликала фурор серед футбольних уболівальників. Такого напливу навіть не витримав офіційний сайт Ештон Юнайтед, який "втомився" від відвідувачів.

Ентош Юнайтед посідає скромну 11-му позицію у турнірній позиції. За 19 зіграних матчів клуб набрав лише 25 очок.

Цікаво! 1 липня 2022 року Голанд офіційно змінив дортмундську Боруссію та Манчестер Сіті. За 18 матчів Ерлінг забив 23 голи та зробив 3 асисти. Контракт норвезького нападника розрахований до кінця червня 2027 року.