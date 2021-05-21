Так сталося і в третьому матчі між Нью-Йорк Айлендерс та Піттсбург Пінгвінс у третьому періоді. Штовханина між гравцями розпочалася біля воріт "пінгвінів".
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Але цього разу особливістю стало те, що як тільки арбітри розбороняли одних забіяк, то мало не одразу бійка виникала в іншому місці. А деколи билися одразу декілька гравців, навалюючись один на одного.
Арбітри цього матчу прийняли доволі неочікуване рішення – відправити усіх 10 польових гравців на лаву штрафників. Відтак штрафбокси були переповнені гравцями.
Та коли вже хокеїсти направлялися туди, Джейк Генцел вирішив ще раз розпочати бійку – цього разу проти Кайла Палм'єрі. І саме за це він отримав додатковий штраф, залишивши Піттсбург у меншості.
Відео бійки хокеїстів у матчі Айлендерр – Пінгвінс
Більшістю одразу скористалися господарі майданчика, зрівнявши рахунок у матчі.
Хоча це у підсумку їм не дуже допомогло. До кінця матчу "пінгвіни" закинули ще дві шайби, пропустивши лише один раз. І відсвяткували перемогу в матчі. А також вийшли вперед у серії 2:1.