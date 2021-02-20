Хоккеисты провели тренировку на замерзшем Азовском море: видео
В Мариуполе из-за мороза замерзло Азовское море. Этим решили воспользоваться хоккеисты, которые провели тренировку под открытым небом.
Источник:УХЛ
Последние дни в Мариуполе были значительные заморозки. Как и по всей Украине. Замерзло даже Азовское море. И именно его и решили использовать юные воспитанники мариупольской хоккейной школы как тренировочную площадку.
Напомним В Тернополе под открытым небом звездный хоккеист провел тренировку для любителей
Юные хоккеисты Станислав и Егор, которые всего пять месяцев занимаются хоккеем, показали мастер-класс на естественном катке, который ничем не ограничен.
Стоит отметить, что такая тренировка состоялась под наблюдением спасателей аварийно-водолазной службы.
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