В Мариуполе из-за мороза замерзло Азовское море. Этим решили воспользоваться хоккеисты, которые провели тренировку под открытым небом.

Последние дни в Мариуполе были значительные заморозки. Как и по всей Украине. Замерзло даже Азовское море. И именно его и решили использовать юные воспитанники мариупольской хоккейной школы как тренировочную площадку.

Напомним В Тернополе под открытым небом звездный хоккеист провел тренировку для любителей

Юные хоккеисты Станислав и Егор, которые всего пять месяцев занимаются хоккеем, показали мастер-класс на естественном катке, который ничем не ограничен.

Стоит отметить, что такая тренировка состоялась под наблюдением спасателей аварийно-водолазной службы.