Донбасс – Сокол 5:1 (2:0; 1:0; 2:1)
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Донбасс вышел вперед уже на 6 минуте: Виталий Лялька с разворота отправил шайбу в ближний угол ворот Георгия Дубровского.
Через минуту хозяева реализовали большинство благодаря меткому броску Андрея Сигарева.
В начале второго периода дубль оформил Виталий Лялька, забросивший в большинстве. Дончане смогли еще дважды реализовать численное преимущество в середине третьего периода.
По голу забросили Андрей Бирюков и Виталий Карамнов.
Соколу удалось забить шайбу престижа. Виталий Андрейков броском от синей линии установил итоговый счет в матче 5:1.