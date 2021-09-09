Хоккеисты Белого Барса попали в ДТП: фото

Игроки украинского хоккейного клуба Белый Барс попали в ДТП перед матчем против Сокола. Автобус с спортсменам попал в аварию 9 сентября.

Хоккеисты попали в небольшое ДТП

В 7 утра хоккеисты и тренеры Белого Барса отправились в Кременчуг, чтобы принять участие в розыгрыше Kremenchuk Oprn CUP. Авария произошла в 12:30.

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Сообщается, что автобус со спортсменами попал в небольшое ДТП. Хоккеисты из Белой Церкви задержались всего на полчаса для выяснения обстоятельств.



Фото hc-bbars.com.ua

К счастью, никто из спортсменов в результате ДТП не пострадал. Команда уже прибыла к ледовой арене "Айсберг".

Белый Барс вместе с Днепром, Донбассом, Краматорском, Кременчугом, Мариуполем, Соколом и Рулава Одд примут участие в чемпионате Украины сезона-2021/2022. На данный момент даты матчей нового сезона не известны.