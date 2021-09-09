Хоккеисты попали в небольшое ДТП
В 7 утра хоккеисты и тренеры Белого Барса отправились в Кременчуг, чтобы принять участие в розыгрыше Kremenchuk Oprn CUP. Авария произошла в 12:30.
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Сообщается, что автобус со спортсменами попал в небольшое ДТП. Хоккеисты из Белой Церкви задержались всего на полчаса для выяснения обстоятельств.
Фото hc-bbars.com.ua
К счастью, никто из спортсменов в результате ДТП не пострадал. Команда уже прибыла к ледовой арене "Айсберг".