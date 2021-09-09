Хокеїсти потрапили у нескладну ДТП
О 7 годині ранку хокеїсти та тренери Білого Барсу вирушили у Кременчук, щоб взяти участь у розіграші Kremenchuk Oprn CUP. Аварія сталася о 12:30.
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Повідомляється, що автобус зі спортсменами потрапив у нескладну ДТП. Хокеїсти з Білої Церкви затрималися всього на пів години для прояснення обставин.
Фото hc-bbars.com.ua
На щастя, ніхто зі спортсменів внаслідок ДТП не постраждав. Команда вже прибула до льодової арени "Айсберг".