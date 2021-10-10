Хоккеист Смерек покинул Донбасс после расистского скандала
Источник:ХК Донбасс
Джаленом Смерек покинул хоккейный клуб Донбасс по соглашению сторон. Перед этим он стал жертвой расистского скандала, спровоцированного форвардом Кременчуга Андреем Денискиным.
О двустороннем расторжении контракта хоккейный клуб сообщил 10 октября. Причины такого решения не называют.
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Смерек больше не защитник Донбасса
Донбасс отмечает, что контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. К слову, Джаленом Смерек перебрался в хоккейный клуб лишь в июле 2021 года.
За это время защитник успел провести в чемпионате Украины лишь 5 матчей и заработать 4 очка (1+3). Кроме того, он отыграл 5 матчей Лиги чемпионов и заработал 2 очка (0+2).
Хоккейный клуб Донбасс благодарит Джейлена Смерека за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере,
– подчеркнули в команде.
Расистский скандал
- Одной из причин такого решения может быть расистский скандал, жертвой которого недавно стал Джейлен Елей. Его участником был форвард Кременчуга Андрей Денискин.
- Во время матча последний, учитывая цвет кожи соперника, имитировал поедание бананов.
- Смерек настаивал, чтобы Денискина исключили из УХЛ вовсе. Но федерация ограничилась дисквалификацией всего на 3 матча.
- К слову, у Джейлена Смерека есть украинское происхождение. Предки его отца перебрались в США из Западной Украины.