Про двостороннє розірвання контракту хокейний клуб повідомив 10 жовтня. Причини такого рішення не називають.

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Смерек більше не захисник Донбасу

Донбас зазначає, що контракт розірвали за двосторонньою згодою сторін. До слова, Джаленом Смерек перебрався в хокейний клуб лише в липні 2021 року.

За цей час захисник встиг провести в Чемпіонаті України лише 5 матчів і заробити 4 очки (1+3). Крім того, він відіграв 5 матчів Ліги чемпіонів і заробив 2 очки (0+2).

Хокейний клуб Донбас дякує Джейлену Смереку за спільну роботу й бажає успіхів у подальшій кар'єрі,

– наголосили в команді.

Расистський скандал