Про двостороннє розірвання контракту хокейний клуб повідомив 10 жовтня. Причини такого рішення не називають.
До слова Хокеїст Смерек незадоволений покаранням Денискіна за расизм: українець зник з інстаграму
Смерек більше не захисник Донбасу
Донбас зазначає, що контракт розірвали за двосторонньою згодою сторін. До слова, Джаленом Смерек перебрався в хокейний клуб лише в липні 2021 року.
За цей час захисник встиг провести в Чемпіонаті України лише 5 матчів і заробити 4 очки (1+3). Крім того, він відіграв 5 матчів Ліги чемпіонів і заробив 2 очки (0+2).
Хокейний клуб Донбас дякує Джейлену Смереку за спільну роботу й бажає успіхів у подальшій кар'єрі,
– наголосили в команді.
Расистський скандал
- Однією з причин такого рішення може бути расистський скандал, жертвою якого нещодавно став Джейлен Смерек. Його учасником був форвард Кременчука Андрій Деніскін.
- Під час матчу останній, зважаючи на колір шкіри суперника, імітував поїдання бананів.
- Смерек наполягав, щоб Деніскіна виключили з УХЛ зовсім. Але федерація обмежилась дискваліфікацією всього на 3 матчі.
- До слова, у Джейлена Смерека є українське походження. Предки його батька перебралися до США з Західної України.