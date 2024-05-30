Во время финальной серии чемпионата Украины сезона-2023/24 Бабинец получил травму колена. 36-летний хоккеист решил не испытывать судьбу и объявил о завершении карьеры.

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Рекордсмен чемпионата Украины

Сергей Бабинец родился в Киеве в семье хоккейного судьи международной категории Владимира Бабинца. Именно папа впервые привел 5-летнего сына на хоккей.

Сергей начал заниматься хоккеем в школе "Льдинки". Во время игровой карьеры выступал в составе Сокола, Донбасса, Белого Барса, Мариуполя.

Сергею Бабинцу принадлежат практически все индивидуальные рекорды чемпионата Украины. Впервые он выиграл "золото" национального первенства в 2008 году. Всего на его счету 10 чемпионских титулов.

Он возглавляет список самых результативных игроков по системе "гол + пас". Лишь по количеству заброшенных шайб Сергея в конце прошлого сезона обошел Лялька. У капитана Кременчуга – 231 гол, а у Бабинца – 228.

Рекорды Бабинца в ЧУ

10 – чемпионских титулов

553 – набранных очка (гол + пас)

325 – ассистов

463 – сыгранных матчей

17 – сезонов

В составе сборной Украины Бабинец сыграл 62 матча. На его счету 22 заброшенные шайбы и 17 ассистов.

Сообщается, что отныне Сергей сосредоточится на функционерской деятельности в Федерации хоккея Украины.