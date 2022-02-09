Хоккеист ОКР головой толкнул соперника во время матча на Олимпиаде-2022: видео выходки
На Олимпиаде-2022 начались хоккейные соревнования среди мужских сборных. В матче ОКР не обошлось без скандального поведения хоккеиста.
Скандальная выходка в стиле Зидана
В первом туре ОКР встречался с командой Швейцарии. Лишь одна шайба определила победителей матча, которыми стали хоккеисты ОКР. Победный бросок в конце первого периода осуществил Антон Слепышев, пишет 24 канал.
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Однако не обошлось в матче без скандала. Автор единственной шайбы в поединке решил отличиться не только голевым броском, но и негативным поведением. За две минуты до окончания второй 20-минутки Слепышев не сдержал эмоций на ледовой площадке.
Он подъехал к сопернику и несильно толкнул его головой. Хоккеист явно был фанатом Зинедина Зидана, который первым запомнился таким скандальным поступком. К счастью, защитник Швейцарии Янник Вебер не пострадал.
Это сразу увидел судья, который находился за спиной хоккеистов, и на четыре минуты удалил виновника из игры.
Видео момента
Даже это не помешало ОКР стартовать на Олимпиаде-2022 с минимальной победы над швейцарской сборной – 1:0.
- После победы ОКР занимает 2-е место в группе "В", швейцарцы замыкают таблицу.
- В параллельном поединке группы Дания с разницей в одну шайбу одолела Чехию (1:2).
- Следующие матчи группы состоятся 11 февраля. ОКР сыграет против Дании, а Швейцария померяется силами с Чехией.