Один з перших матчів плей-офф НХЛ між "Калгарі" та "Вінніпегом" закінчився скандалом. Все через Метью Ткачука, який травмував суперника.

Ще у першому періоді Ткачук переслідував Марка Шайфлі. Однак останній встиг позбутися шайби під бортом. Після чого хокеїст "Калгарі" влетів в нього. І під час удару лезом ковзана завдав йому удар в незахищену частину ноги, повідомляє 24 канал.

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Після цього зіткнення Шайфлі не зміг продовжити гру. Він довго лежав на льоду, корчачись від болю. Арбітри одразу ж зупинили гру. Покинув майданчик хокеїст "Вінніпега" лише за допомогою медиків та партнерів по команді. На ліву ногу, яка була травмована, він не наступав.

"Я слідував за ним в захисті, це просто нещасний випадок. Відчуваю себе жахливо через те, до чого це призвело. Він розвернувся, і мій лівий ковзан трохи вагався, я рухався занадто швидко за своїми мірками. Все виглядало так, ніби я зачепив його. Але тіло Марка рухалося в одну сторону, але коли я хітував його, нога Шайфлі залишилася в іншій стороні", – сказав після матчу Ткачук.

Та ще після цього епізоду Ткачук побився з капітаном "Винніпега" Блейком Віллером. Саме бійка виявилася доволі короткою – Ткачук за декілька секунд поклав суперника на лід, після чого їх розібрали арбітри.

Сам матч закінчився перемогою "Калгарі" 4:1